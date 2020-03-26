شعبة المخابز: لدينا مخزونا استراتيجيا من الدقيق في مطاحن التموين

قال محمد جلال رئيس شعبة المخابز بوزارة التموين، إنّ المخابز تعمل بشكل طبيعي في مواعيدها المحدده سابقا، وجرى صرف الحصص الخاصة بالمخابز من الدقيق، فضلا عن صرف حصة احتياطية.

وأضاف جلال، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "أكدنا على أصحاب المخابز بتوفير ماسكات وقفازات للعاملين في المخابز والمتعاملين مع الجمهور أثناء حركة البيع، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، والالتزام بساعات العمل منعا لأي تكدس أو زحام".

وتابع رئيس شعبة المخابز، أنّ العمل مستمر يوميا، مناشدا المواطنين لعدم تخزين العيش لأنه يكون متوفرا، إذ لا ينطبق قرار الحظر على المخابز، لذا فلا داع للخوف والقلق، لافتا إلى أنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد توافر القمح في جميع مطاحن الوزارة، فضلا عن وجود رصيد استراتيجي من الدقيق.