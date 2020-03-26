الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون بتريليوني دولار لمواجهة كورونا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة "تاريخية" بقيمة تريليوني دولار، لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لفيروس كورونا المستجد، الذي حصد حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتهدف الخطة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، والتي تشتمل على مشروع قانون، إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من وباء كورونا المستجد والمعروف بـ "كوفيد 19"، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

والخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في جلسة تصويت مقررة غدا الجمعة، قبل أن يحيلها الكونجرس إلى الرئيس لنشرها.