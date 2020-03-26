حملات تطهير مكثفة لشوارع ومنشآت مدن البحيرة

نفذت محافظة البحيرة حملات رش وتعقيم مكثفة بمعظم مراكز ومدن وقرى المحافظة، جرى خلالها تعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار، ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين، وواجهات المحلات والمنازل بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة المياه وإدارة البيئة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لـ"الوطن"، إن الحملات استمرت على مدار ساعات الحظر حتى السادسة من صباح اليوم الخميس، شملت تعقيم وتطهير المصالح والمكاتب الإدارية والمستشفيات والوحدات الصحية ومناطق البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مع توفير أماكن انتظار أمامها لليوم الثاني على التوالى بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات.

وناشد "آمنة "المواطنين بمنع التكدس والتجمعات والالتزام بكافة الإرشادات والقرارات المتخذة حرصا على أمنهم وسلامتهم.