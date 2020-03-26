صفعة من أطباء بني سويف على وجه محمد ناصر: أجير عند الوالي العثماني

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة بني سويف، هجوما عنيفا على محمد ناصر مذيع قناة مكملين الإخوانية، عقب اختلاق الأخير بيان مفبرك عن صفحة تدعى "ائتلاف أطباء مصر"، تهاجم نقيب الأطباء ببني سويف الدكتور مصطفى هارون، في حلقته التي أذعيت مساء أمس الأربعاء.

وادعى البيان الذي عرضه المذيع الهارب، أن أطباء بني سويف يعملون تحت ضغوط نفسية وأعباء تفوق طاقتهم، نتيجة التصريحات المتضاربة من قبل الجهات الرسمية بشأن الإعلان عن الإصابات والوفيات اليومية بمرض كورونا، وهو ما نفاه نقيب الأطباء في بني سويف.

وقال توني عثمان، من أبناء بني سويف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا بد أن يتم إسقاط الجنسية عن الإعلامي الهارب محمد ناصر، أنت مش مصري ولا سويفي، وكونك تعرض معلومات مغلوطة عن وزارة الصحة ونقيب الأطباء بسبب فيروس كورونا تلك هي الخسة بعينها".

فيما قال الدكتور أحمد اليك، عضو مجلس إدارة مجلس نقابة الأطباء، "محمد ناصر بتاع قناه مكملين بيتاجر باسمي وعمال يستغل كلامنا من يومين على صفحتي في أزمة المستلزمات وبيلعب بيها لمصلحته والسبوبه بتاعته، يا بني روح ألعب بعيد، مبتكلمش مع خونة".

فيما قال عبدالرحمن برعي عضو مجلس النواب في بني سويف، "احترف الإعلامي الهارب محمد ناصر، استخدام آلية تشويه الحقائق واجتزاء الوقائع عن سياقها الحقيقي خلال برنامجه اليومي (مصر النهاردة) على قناة مكملين، ولم يتوقف على حد تشويه الوضع السياسي الحالي والهجوم على القيادة السياسية، فما هو إلا أجير عند الوالي العثماني نحن نرى مصر بكل ما فيها أجمل البلاد".

وكان الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ببني سويف، شن هجومًا على قناة "مكملين"، ووصفها بالقناة الإرهابية التي تروج الشائعات ضد أطباء المحافظة.

وقال "هارون": "فوجئنا بقيام أحد مذيعي القناة ويدعى محمد ناصر، باختلاق بيان مفبرك على صفحة اسمها "ائتلاف أطباء مصر" على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يفيد بأن الأطباء ببني سويف يعملون تحت ضغوط نفسية وأعباء فوق طاقتهم، وذلك أثناء آداء واجبهم نتيجة التصريحات المتضاربة من قبل الجهة الرسمية المنوط بها الإعلان عن الإصابات والوفيات اليومية بمرض كورونا، وهو ما تم نفيه من تجاهنا تمامًا، لأنه كذب وافتراء".

وأضاف: "أصدرنا بيانًا ضد القناة الإرهابية جاء فيه، أن نقابة أطباء بنى سويف تنفي وتستنكر ما جاء عبر قناة "مكملين" وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المشبوهة، وتدرك حجم الأزمة التي تمر بها مصر، كما تثمن بطولات الزملاء في كل المستشفيات، وتقدر ما تقوم به الدولة ومساندتها للأطباء لاحتواء الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان".