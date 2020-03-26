صور.. حملات لتعقيم شوارع كفر الشيخ وغلق المقاهي والمحلات  

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حملات رش وتعقيم الشوارع، إلى جانب إغلاق المقاهي والمحلات وفقاً لقرارات رئيس الوزراء.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والشوارع والميادين العامة بقرى أبو مصطفى والرصيف والعباسية، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الرش والتطهير الجاري تنفيذها بالمنشآت العامة والخاصة والشوارع والميادين بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع الادارة الصحية والإدارة البيطرية وبمشاركة سيارات الحماية المدنية.

وتابع نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المقاهي والمحلات التجارية والكافتريات لتنفيذ قرار الإغلاق وتطبيق القانون على جميع المخالفين، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز.

وأسفرت الحملات عن إغلاق بعض المقاهي المخالفة وتشميعها، فضلًا عن الإزالة الفورية لحالة تعدي على أملاك الدولة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومركز شرطة برج البرلس برئاسة النقيب هيثم عبد الهادي، والقوة المرافقة.

وترأس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات المكبرة لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والدواجن وبيع الأسماك بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع إدارة تموين قلين، والإدارة الصحية، وقسم الإشغالات.

واستهدفت الحملات التأكد من جودة وصلاحية المعروضات، وذلك في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار.

وقادت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة لإغلاق المحلات ابتداءً من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وفي السياق نفسه، قاد طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة لتنفيذ الغلق الكامل للمقاهي والكافيهات والمطاعم لمده 15 يوما.