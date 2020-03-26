ضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية في المنيا

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار في الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية بمراكز المنيا، بنى مزار وأبوقرقاص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، قاد نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، حملة مفاجئة، على عدد من الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية بمركز ملوى، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، تم خلال الجولة المرور علي إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط أدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، وتم تحريزهم، وتحرير محضر بالمخالفات كم تم ضبط مخزنان بدون ترخيص، أحدهما بالدور العلوي والأخر بالأرضي لمستلزمات وأجهزة طبية، وتم وضع الشمع الأحمر " التشميع"، وتحرير محضر بالمخالفة للعرض علي النيابة العامة.

من جهة أخرى، كلف محافظ المنيا، نائبه لبحث حالة إحدى السيدات والتي وجهت نداءا للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية.

وتوجه نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها.

ووجه نائب المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسؤولي التضامن الاجتماعي لتوفير سكن وحياة كريمة لتلك الأسرة.

وأكد المحافظ، أنه يتم الاستجابة الفورية للقضايا التي تمس المواطنين، للعمل على إيجاد حلول عملية لها فور رصدها ويتم التوجيه للأجهزة التنفيذية بسرعة التواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم لتقديم المساعدات العاجلة للحالات المتضررة.

وأشار المحافظ، أنه تنفيذاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، يتم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيا، للموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg ، أو الاتصال بالخط الساخن 16528، او إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، أو مبادرة صوتك مسموع 15330، واتس 01150606783.