وزير النقل: يمكن وقف مشروعات الإسكان لكثافة عمالتها لكن الكباري صعب

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن عدد العمالة في المشروعات القومية يصل إلى 5 ملايين موظف وفني وعامل ومهندس، ومثلهم بشكل غير مباشر، فالمشروعات القومية تقوم بتشغيل 10 ملايين مواطن مصري يوميا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك مشروعات قومية مهمة جدا ولايمكن أن تتوقف، ولكن حياة الإنسان مهمة، ولا بد من تأمينه وتأمين راتبه، حتى إذا لم يعمل وجلس في المنزل، بناءا على قرار بعض الشركات العاملة بالمشروعات القومية، "في مشروعات تعمل في ميادين حيوية وكباري لابد من الانتهاء منها لعودة الحركة لطبيعتها".

وتابع الوزير أن هناك مشروعات ممكن أن تتأخر ومشروعات لا يمكن أن تتأخر "مشروعات الصوب الزراعية لو اتأخرت هناكل منين؟ ولكن في مشروعات ممكن تتوقف وتستنى عليها شوية".

واستكمل الوزير أن مشروعات الطرق الكباري غير كثيفة العمالة وتعتمد على الآلات، ولكن مشروعات الإسكان عمالتها كثيفة وستتوقف من أجل تأمين العاملين بها.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.