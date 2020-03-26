بغداد تعلن وفاة مواطن عراقي في لندن بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، وفاة مواطن عراقي في لندن أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم- أن سفارة بلاده تابعت مع المستشفى الذي كان يرقد فيه المتوفى لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرته، والدفن في إحدى مقابر لندن.

عدد العراقيين المصابيين بفيروس كورونا حول العالم بلغ 20 حالة

وأعلنت الخارجية العراقية تسجيل إصابة بفيروس كورونا لأحد أبناء الجالية العراقية في إيران، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان نقلته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، إن عدد العراقيين المصابيين بفيروس كورونا حول العالم بلغ 20 حالة.

وأشار الصحاف، إلى أن سفارات العراق في البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين من الجالية العراقية وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

وأكد مصدر في صحة كركوك أن مختبر الصحة العامة سجل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لرجل في ناحية ليلان شرق كركوك ليصل عدد المصابين في كركوك إلى ثلاثة حالات ووفاة امرأة مسنة و25 حالة اشتباه.