الحكومة تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة لتعليمات الوقاية من "كورونا"

هددت الحكومة المنشآت والمؤسسات المخالفة لتعليمات الوقاية من فيروس «كورونا» باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جميع مفتشى العمل، والسلامة والصحة والمهنية -بصفة مؤقتة ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس «كورونا»- بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة، من حيث أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية لهم، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وشدد وزير القوى العاملة، فى بيان اليومى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، المتضمن تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وقرر الوزير إيقاف العمل مؤقتاً بخطط التفتيش الدورى المعمول بها لحين ورود تعليمات جديدة، وقيام مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمفتشين، من كمامات، وقفازات، لاستخدامها فى أثناء قيامهم بمهامهم بالتفتيش داخل المنشآت.

"القوى العاملة": متابعة للإجراءات الاحترازية

كما شدد الوزير على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظاً على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعاً لانتشار مرض «كورونا». مؤكداً ضرورة الكشف على جميع العاملين بالوزارة، مشيراً إلى أن أى عامل مصاب بارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع جميع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من «كورونا»، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، كما تم تعقيم جميع المركبات.

من جهة أخرى، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم توفير أوتوبيسات لنقل الطلبة والمواطنين الراغبين فى العودة من السودان عقب وصولهم لمعبر قسطل الحدودى.

وأوضحت «مكرم» أنه تم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة فى البلدين، خاصة وزارة الصحة والسفارة المصرية بالخرطوم، للاتفاق على فتح المعبر للسماح للمصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، حيث تم استقبال أوتوبيس الأحد الماضى، إضافة إلى تخصيص عدد آخر من الأوتوبيسات اليوم العالقين.

ودعت وزارة الهجرة المصريين بالسودان إلى التنسيق مع القنصلية بالخرطوم أو وزارة الهجرة، قبل التحرك للمعابر الحدودية، لتنسيق العبور مع الجهات المعنية بالسودان، ليتم فتح المعابر المشتركة وحتى لا يظل الطلاب والمواطنون عالقين على الحدود. وأشادت بإبداء عدد من المصريين بالخارج رغبتهم بالتبرع لمساعدة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الروح الوطنية ليست بجديدة عليهم.

"الكهرباء": تلقينا 5555 شكوى وبلاغاً لإصلاح الأعطال

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها استقبلت 5555 بلاغاً وشكوى، على الخط الساخن «121» لإصلاح الأعطال، خلال أول أيام حظر التجول على مستوى المحافظات، وأكدت سرعة الاستجابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، المجهودات التى يقوم بها جميع العاملين بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع بدورهم الحيوى فى الحفاظ على انتظام التغذية الكهربائية والمتابعة الدائمة للتواصل مع المواطنين من خلال الآليات المختلفة والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، والشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة (جهات حكومية - برقية - خطاب -فاكس - تليفون)، وتطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد البيان أنه يتم العمل على حل أى مشكلة فى أسرع وقت ممكن ومراعاة لخطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتحقيقاً للمشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة للمشاركة فى مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات الصحة والتنمية المحلية والاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت أنه بالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، سيتم تكثيف الجهود فى عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد فى مكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وتتضمن هذه المحاور خفض نسب تلوث الهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة التى تساعد فى الحفاظ على سلامتهم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه إضافة إلى جهود الوزارة فى الحد من بؤر التلوث سيتم تكثيف الرصد البيئى المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأضافت أنه سيتم تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات، متضمنة العمل على نظافة الشوارع ونشر إرشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظاً على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع.

وفيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أكدت «فؤاد» أن وزارة البيئة تتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى للتأكد من دقة وسلامة منظومة التخلص والتداول الآمن للمخلفات الطبية، من خلال تحديد مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة سير عملية التخلص الآمن من هذه المخلفات على مدار الساعة، وتحديد مؤشرات الأداء والمهام الوظيفية لها، حيث قامت وزارة البيئة بتدريب مدربين من وزارة الصحة وعددهم 68 متدرباً بعدد من محافظات الجمهورية على كيفية التداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية ليقوموا بدورهم فى تدريب عناصر أخرى وتوسيع قاعدة العناصر المدربة على التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، كما تم وضع خطوات تشغيلية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمستشفيات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبيئة بوزارة الصحة.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضاً أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتوعية المواطنين، خاصة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» لنشر الوعى البيئى، بضرورة ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فى شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والطرق السليمة لحفظ الطعام المتوافر لديهم لضمان عدم تلفه والاستفادة منه، وذلك للحد من كمية المخلفات الناتجة وللمساهمة فى توافر المنتجات وإتاحتها للجميع، مشيرة إلى أنه سيتم استغلال جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والجهات المختصة.

وقال المحافظ إنه فى حال ضبط حالات برفع الأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر المخالف كما أنه حال ضبط حالة احتكار أو تعطيش للسوق يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين، ويتم وقف النشاط التجارى الخاص به. وأشار إلى تخصيص مديرية التموين أرقاماً عبر تطبيق الواتساب لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية، وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع وأصحاب الأنشطة التموينية وأى معوقات تواجه المواطنين خاصة بالمخابز والبدالين التموينيين تسهيلاً على المواطنين واستكمالاً للإجراءات الاحترازية التى تنفذها محافظة الجيزة، للحد من أى تجمعات ولمنع استخدام الإجراءات الورقية والتعاملات المباشرة فى تقديم الشكاوى.

وتمكنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحى الساحل تعرض مستحضرات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات، وتم تحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة ديتول مطهر تحتوى على 4800 عبوة سعة 120 مللى، كما تم التحفظ على عدد 12 كرتونة كحول تحتوى على ١٧٢٨ عبوة سعة ١٠٠ مللى.