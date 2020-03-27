تخفيض الإيجار لـ350 محلا و50 وحدة سكنية بنسبة 50% في شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب مجموعة الحمد والأمير وافقوا على تخفيض قيمة الإيجار لـ350 محلا و50 وحدة سكنية بنسبة 50%، لمدة 3 شهور اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، مع الاحتفاظ بدفع رواتب الموظفين في القطاع السياحي كاملة وعدم تسريح العمالة، إيمانًا منهم بضرورة الوقوف مع الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وقدم محافظ جنوب سيناء لهم ولكل الداعمين لمبادرة تخفيض الإيجارات، الشكر والتقدير، لوقوفهم بجانب العاملين في القطاع السياحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أصدر أمس الخميس، قرارا رقم 63 لسنة 2020، بتخفيض قيمة الإيجار، وقيمة استغلال أو الانتفاع بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الإشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، لحماية المواطنين من تداعيات الإجراءات التي جرى اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من آثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بملاك الفنادق، والبازارات، والمحال، والمولات، باتخاذ الإجراءات التي تسلكها المحافظة، للتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء باحتياجاتهم، والتزاماتهم خلال الفترة الراهنة.