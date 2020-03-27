"الوزراء": حركة الموانئ وسيارات نقل المستلزمات الطبية تعمل 24 ساعة

أكد اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أن وسائل المواصلات ستعمل بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت، نافيا ما يشاع حول وقفها طوال اليوم، مشيرا إلى أنها ستتوقف فقط خلال فترة حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الهدف الأساسي من قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع كورونا هو الحد من حركة المواطنين ومنع انتشارهم في الشوارع والأسواق للحد من تكدسهم وانتشار الفيروس، موضحا أن شعارنا في المرحلة الحالية هو "الدولة تعمل وتنتج وتقاوم انتشار الفيروس"، لافتا إلى أنه لا صحة بفرض حظر تجول كامل ومنع سير المواصلات طوال اليوم.

وأوضح "عبدالمقصود" أن حظر التجول الجزئي ليس لأغراض أمنية أو لتقييد حركة التجارة بين مصر والدول الخارجية، مؤكدا أنه لم يجر إيقاف حركة الموانئ أو عربات النقل خاصة الحاملة مواد أو مستلزمات طبية أو مواد تموينية أو سلع غذائية وتعمل خلال 24 ساعة، ويسمح لها بالتنقل حتى في وقت الحظر لضمان وصولها للأسواق صباحا.