عاجل.. فرنسا تعيد 100 ألف مواطن عالقين في الخارج بسبب كورونا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الدولة أعادت 100 ألف مواطن كانوا عالقين في الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وسجلت فرنسا نحو 3922 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29155، وأعلنت فرنسا أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عرببية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

كانت السلطات الصحية الفرنسية، أشارت في وقت سابق، اليوم، إلى تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331.