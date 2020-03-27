داغستان تسجل أول إصابة بكورونا لأحد أعضاء البرلمان

أعلن المتحدث باسم إدارة حماية المستهلك الروسية في جمهورية داغستان، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت لأحد أعضاء البرلمان الداغستاني، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال المتحدث باسم إدارة حماية المستهلك في داغستان: "تم تأكيد حالة إصابة واحدة"، مشيرا إلى أن المصاب هو عضو البرلمان الداغستاني تيمور غوسايف.

وأضاف المتحدث: "كل المشتبه في إصابتهم وصلوا من خارج البلاد، أما عن غوسايف، فعلى الأرجح، تعامل مع العائدين من الأقاليم الأخرى".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.