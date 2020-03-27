"الوفد" يحذر من شائعات الإخوان عن فيروس كورونا

حذر المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المصريين من الانسياق وراء الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية حول فيروس كورونا.

وأضاف الجندي، لـ"الوطن" أن الجماعة الإرهابية تردد دعوات هدَّامة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه علينا الانتباه والوقوف بجانب الدولة والالتزام بتعليماتها لمكافحة فيروس كورونا.

وقال إن هذه الدعوات ليست مستغربة من جماعة إرهابية هدفها الوحيد هدم الوطن لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أنها ستفشل مثل المحاولات التي تفشل فيها كل مرة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وشدد الجندي على ضرورة عدم الانسياق خلف هذه الدعوات الهدامة الشيطانية؛ للحفاظ على الوطن في ظل الوضع الراهن والأزمة الحالية لفيروس كورونا التي نجحت مصر في إدارتها حتى الآن باحترافية شديدة.

وأكد أن الأطباء وأطقم التمريض هم جنود مصر الأهم في هذه المرحلة الحرجة، مشيدا بما قدموه ويقدموه من تضحيات كبيرة من أجل حماية هذا الوطن والحفاظ على أرواح مواطنيه.

وتابع بأن تلاحم المجتمع المصري شعبا وحكومة وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني في هذا الوقت العصيب يعكس صلابة ورساخة بنيان المصريين، رغم ما تعرضوا له من أزمات على مدار التاريخ.