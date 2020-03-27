رئيس التحرير

محمود مسلم

الأزهر يتبرع بخمسة ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة والأطباء وطواقم التمريض

كتب:

سعيد حجازي وَعَبَد الوهاب عيسي
03:19 م | الجمعة 27 مارس 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

قرر  الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 - حساب مواجهة الكوارث والأزمات - وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشاد الإمام الأكبر في بيان له، بكافة الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، مطالبًا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.