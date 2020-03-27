الأوقاف: 6 مخالفات لقرارات غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة اليوم

عصفت وزارة الأوقاف بالمخالفين لقرارات غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان، أن إجمالي المخالفات على مستوى الجمهورية 6 مخالفات، ثلاثة تقرر فيها إنهاء خدمة المخالفين وثلاثة إنهاء تصاريح خطابة بالمكافأة.

وشملت المخالفات مدرسا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ومدرسا بالمعاهد الأزهرية، وثلاث مخالفات خارج المساجد وثلاثة فقط داخل المساجد، وهو ما يعد انضباطا عاليا بكل المقاييس.

وانتهت غرفة العمليات اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020م من متابعة تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن عدم إقامة الجمع والجماعات بالمساجد وغيرها في ظل الظروف الراهنة، وأنهت عملها بتقرير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي انتهى إلى القرارات التالية:

1. بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة، تم إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

2. بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية ومديرية أوقاف دمياط، تم إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني – إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية، وذلك بالمخالفة للتعليمات، وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

3. بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية تم إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي – المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق – بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق وقت صلاة الظهر، تاركًا عمله المكلف به، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

4. بناء على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية، تم إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة للدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - بالقاهرة، لإقامته خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن قيام المذكور بجمع الناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م.

5. بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف تم إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة محمود محمد غريب مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي - مركز الواسطى - محافظة بني سويف، وذلك بالمخالفة للتعليمات، وعدم مراعاة الظروف الراهنة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط، مع مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص.

6. بناء على مذكرة مديرية أوقاف أسوان، تم إلغاء تصريح الخطابة لصبري عبد المجيد عبده عبد الرحمن، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد دار السلام - خلف الاستاد - بمدينة ناصر - التابع لإدارة أوقاف الكرور، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدد من الأمور:

الأول: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

الثاني: أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

الثالث: أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.