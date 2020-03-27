"خليك في أمان بيتك أحسن مكان".. رسالة طاقم الحجر الصحي في إسنا

استقبل محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، اليوم، طاقم أطباء وممرضي العزل الصحي بالمستشفى التخصصي أثناء خروجهم وإنهاء مهمتهم بعد 14 يوم عمل منذ بدء تلقي المستشفى لمصابي كورونا.

والتقى "سليمان" بالطاقم الطبي وقدم الشكر على ما بذلوه من مجهود، أشاد به السفير الإيطالي ومنظمة الصحة العالمية في رسالة شكر تلقتها المستشفى على تفانيهم في عملهم وما قدموه من رعاية طبية للنزلاء من داخل مصر وخارجها.

من جانبه، قدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عبر مكالمة تليفونية مع الطاقم، الشكر والتقدير للأطباء وطاقم التمريض الذين تركوا منازلهم طيلة الفترة الماضية ليثبتوا للعالم أنهم على قدر من المسئولية تجاه الوطن والمواطنين.

وأشاد فريق الحجر الصحي قبل مغادرتهم المستشفى بالإمكانيات التي تتمتع بها مستشفى إسنا، كونها تمتلك أحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب موقعها المتميز على نهر النيل، وقالوا إن كل ذلك أعانهم في مهمتهم العلاجية، مؤكدين في رسالة للمواطنين على ضرورة المكوث في المنازل بعنوان "خليك في أمان بيتك أحسن مكان"، بهدف مساعدة الدولة في تخطي تلك الفترة الصعبة.