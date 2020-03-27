استغلال فترة الحظر في تطهير شوارع ومواقف القليوبية

استغلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية فترة وجود حظر وغلق المحال التجارية وتوقف حركة المواطنين في تطهير شوارع ومواقف المحافظة باستخدام المطهرات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وسادت حالة من الهدوء في شوارع محافظة القليوبية بعد الالتزام بقرار مجلس الوزراء بالغلق التام لمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها ضمن إجراءات الحظر الجزئي للتجوال.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات للاطمئنان على الالتزام بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم، لتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها .

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم .

كان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الإجراءات الإلزامية حفاظا على أرواح المواطنين وللحد من فيرس كورونا منها حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لتلك المحال والمراكز مع عدم سريان هذا الغلق علي المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت الكائنة خارج المراكز التجارية.