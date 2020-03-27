مصري عائد من إيطاليا: شوفنا الموت بعنينا.. ومكناش بنسمع غير صوت الإسعاف

قال مصطفى نبيه، المصري العائد من إيطاليا، إن الأوضاع في إيطاليا صعبة للغاية، والحالات في إيطاليا كثيرة جدا: "عشنا فترة بنشوف الموت بعنينا ومبنسمعش غير صوت الإسعاف، والشوارع كانت فاضية تماما".

وأضاف نبيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه خضع مع أسرته لحجر صحي في إيطاليا أكثر من 20 يوما، ومع التسهيلات التي قدمتها شركات الطيران "شركة مصر للطيران هي الشركة الوحيدة اللي فضلت شغالة لآخر دقيقة على مستوى إيطاليا".

وتابع نبيه أنه منذ عودته وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي منذ 13 يوما، على الرغم من تأكده من شفائه التام، ولكنه سيكمل فترة الحجر الصحي 14 يوما، مؤكدا أن معظم المصابين في إيطاليا من كبار السن.

وأكد أنه فور وصوله لمصر دعا كل من يعرفه للالتزام بالمنازل، لأن ماحدث في إيطاليا بسبب عدم الالتزام بتعليمات الحكومة والحجر المنزلي.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، أول أمس، في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.