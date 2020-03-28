ابرزها تعدد الشواهد.. خبير إعلام يكشف ضوابط رصد مخالفات خروقات الحظر

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، إن عمليات رصد خروقات حظر التجوال لابد أن تخضع للعديد من الضوابط، حتى لا يتم استخدامها بأهداف وأغراض كيدية.

وكانت الحكومة قررت منذ يومين فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذاتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف العالم، لـ"الوطن"، أن ضوابط رصد وتصوير المخالفات لابد أن تحكمها القيم الأخلاقية، موضحًا أنه لا مجال لتوظيف حالة المكايدة التي تتواجد أحيانا بين بعض الأشخاص.

وشدد على ضرورة استناد الحكومة وجهات الرصد والمتابعة لأكثر من مصدر وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لأنه بتعدد الشواهد، فهو دليل على المخالفة، مؤكدًا أنه على جهات التحقيق الفصل في المخالفات التي تأتي إليهم.

ولفت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن العزل مسؤولية جماعية، وعلى الجميع تحمل خطورة الأمر، موضحًا أن الحرص ليس بالإعلان عن مخالفة الجار أو شخص في الشارع ولكن بالتزام الشخص تجاه نفسه والآخرين.

وقال صفوت العالم، إن المرء لا يعرف لماذا يسير شخص آخر في وقت الحظر، لعله ذاهب إلى صيدلية أو مستشفى، أو هناك أمر عاجل.