مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مصر تمتلك مقومات طبية على أعلى مستوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تمتلك مقومات كبيرة علمية وطبية وفنية وإدارية ومؤسسية وتعطينا درسا مستقبليا في مقاومة الأوبئة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بالتليفزيون المصري، أن مصر تعاملت مع الوبائيات منذ زمن بعيد منذ أيام إنفلونزا السارس والطيور والخنازير، وكذلك مرض الشرق الأوسط الذي سببه فيروس كورونا في نسخته الأقدم.

وتابع أنه منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عن ظهور وباء فيروس كورونا المستجد في الصين كان التعامل المصري على كل المستويات بداية من القيادة السياسية والحكومة والمؤسسات العلمية والطبية، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تحركت لشرح أبعاد الموضوع والاحتماليات المستقبلية على كل المراحل القريبة والبعيدة.

واستطرد أن أولى الخطوات التي تدل على جدية وقوة الدولة هو إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي لطائرة للصين إحضار المصريين المتواجدين هناك، وتم عزلهم و"مكنش حد فيهم مصاب، حتى تم التأكد تماما من سلبية الحالات ثم بدأت خطة احترازية اشتركت فيها جميع المؤسسات، مؤكدا أن كل المؤسسات وضعت استراتيجيات للمساهمة والدعم العلمي والفني لوضع استراتيجيات قومية لمواجهة هذا المرض.