رحلة جديدة لـ"مصر للطيران" لإعادة عالقين من لندن الثلاثاء المقبل

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تسير رحلة جوية إلى مطار "هيثرو" بلندن، لإعادة المصريين العالقين هناك بعد تعليق حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الرحلة ستنطلق عصر الثلاثاء المقبل من العاصمة البريطانية لندن.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، أمس، رحلة شركة "إير كايرو" الاستثنائية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، لعودة المصريين العالقين في لندن، وعلى متنها نحو 170 راكبا مصريا، كانوا قد طلبوا العودة إلى البلاد بعض قرار تعليق الطيران، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووصلت طائرة "إير كايرو"، القادمة من لندن، بعد أن أقلعت أمس الخميس، من مطار شرم الشيخ الدولي، متجهة إلى لندن، وعلى متنها نحو 130 سائحا كانوا داخل البلاد وعائدين إلى دولتهم بعد انتهاء البرامج السياحية المخططة لهم.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجرت مداخلة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، عبر الفيديو "كونفرانس"، عرضت خلالها موقف وأعداد المصريين العالقين في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم ويتم التنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد أنه جرى عقد أجتماع لهذا الهدف، وهناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول.