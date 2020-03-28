استاذ طب سلوكي: يجب التمرين على الجلوس في المنزل

قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من المنازل المصرية قد تعرضت للعديد من المشكلات نظرا للتواجد في المنازل لفترات طويلة، موضحا أنه "فيه أطفال كثر ظهر عليهم أعراض وساوس قهرية، وفوبيا أيضا للأطفال وأهاليهم بسبب كورونا".

وأضاف "عيد" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي ظل تلك الفترة يجب على كافة الأسر المصرية اتباع خطة للجلوس مع بعضهم البعض: "إحنا مش متعودين على ده، ولازم نتمرن على ده"، موضحا أنه على الأباء ملاعبه أبنائهم لحين وصولهم سن السابعة: "الملاعبه مع الأطفال يؤثر على نفسيتهم ويقوي من عقولهم ومناعتهم، وده هيخلي العيال مطيعين جدا".

وأكد أن الفترة الحالية هي فرصة للجميع لتنظيم العادات الصحية وتنشأه الأطفال عليهم بشكل سلس وبسيط، مع تعليمهم كيفية نشر روح المرح في المنزل: "دي مهارات، ودي فرصة الأباء والأمهات لتغيير وجهة نظر أبنائهم فيهم، ودي منحه مش محنه".