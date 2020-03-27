التزام أهالي القليوبية بقرار حظر التجوال في يومه الثالث

شهدت محافظة القليوبية التزاما من المواطنين بتطبيق حظر التجوال في ثالث أيام تطبيقه، وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، خلال جولة ميدانية إجراءات تطبيق هذا القرار بقريتي إمياي وبلتان بطوخ ومدينة قها، وتأكد من استمرار غلق المحال التجارية على مدار الـ 24 ساعة يومي الجمعة والسبت، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، وبعض القيادات الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وفقًا للقرارات الصادرة.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دوري في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وأكد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها في توفير الأمن والأمان للبلاد، ورجالها على استعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن.

وتوجه المحافظ بالشكر لمواطني المحافظة على التزامهم بالتواجد داخل منازلهم، وأهاب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.