لكسر ملل الحظر.. دكتور سماح يحكي قصصا لأطفال لبنان على يوتيوب

عقب إعلان الحكومة اللبنانية فرض حظر تجوال فى البلاد، وتأجيل الدراسة، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذى تحول إلى وباء عالمى، لجأ الدكتور سماح إدريس، رئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية، إلى قناته على "يوتيوب" لسرد القصص التي يكتبها للأطفال، لكسر الملل لديهم وتثقيفهم والتخفيف عن عائلاتهم، ما جعل الأمر ينتشر في لبنان بشكل كبير، وأصبح لديه تواصل مباشر مع الأطفال في بلاده.

"نشأت الفكرة بكل بساطة، حيث أحسست أن الأطفال يشعرون بالملل خلال هذه الفترة وهذا ما يشكل ضغطا على العائلات نظرا لتواجدهم الدائم في المنزل، ويمكثون أكثر من أسبوعين في المنزل"، حسب حديث "إدريس" لـ"الوطن".

وأضاف إدريس: "رأيت أنه سيكون أمرا محببا لديهم عندما اقرأ لهم القصص التي من تأليفي ومن تأليف الأدباء العرب الآخرين المتخصصين في كتابة قصص الأطفال، فبهذه الطريقة أجنبهم شيئا من الملل وأرحم عائلاتهم من العذاب الذي من الممكن أن يتسبب فيه الأطفال في مثل هذه المرحلة العمرية وأفيد الأطفال لغويا وفنيا، فلم أفكر في الأمر كثيرا".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الأطفال لم يكتفوا بقصتين في الأسبوع الواحد فقط، بل أصبحوا يرسلوا له رسائل على قناة يوتيوب والحساب الشخصي على فيسبوك وتطبيق الواتساب، وأيضا الكثير من العائلات يرسلون مطالبهم بقصص أكثر، عبر الرسائل الصوتية والتي جميعها تبدأ بـ"عمو سماح نريد قصص زيادة وأحببناها كثيرا".

واختتم إدريس حديثه لـ"الوطن": "فكرت في التسجيل قبل حظر التجول وتحديدا منذ بداية توقف الدراسة، وسبق وأن فعلت هذا بشكل خاص ولكن بالصوت فقط لأحد المستشفيات التي يتعالج به أطفال مرضى بالسرطان، فأنا أحاول تثقيف الأطفال".

ويوجد فى لبنان 368 حالة إصابة، بينهم 6 حالات وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا.