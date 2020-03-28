بيت العائلة المصري بلندن: جرى تعديل قرار حرق جثث المتوفين بسبب كورونا

قال مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصري في لندن، إن الجالية المصرية بخير واتبعوا كل النصائح والتعليمات الطبية الصادرة من الحكومة البريطانية، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من العالقين في بريطانيا يجري العمل على حل مشكلاتهم للعودة لمصر.

وأضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا ترتفع وتنخفض بشكل مستمر، مؤكدا وجود أول حالة وفاة بين الجالية المصرية منذ أيام، وجرى دفنه في لندن لعدم إمكانية عودة الجثامين لمصر.

وشدد رجب على أن الجالية المصرية متكاتفة ومترابطة لمواجة هذه الأزمة، موضحا أن جميع المصابين بين المصريين من كبار السن لضعف المناعة لديهم، موضحا أنه جرى تعديل قرار حرق جثث المتوفيين، واستشارة أسرة المتوفي قبل التصرف في جثته.

وأضاف رجب، أن إصابات القادة في بريطانيا، مثل رئيس الوزراء بوريس جونسون، يدل على خطورة المرض لأنهم الشخصيات الأكثرحرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستكمل رجب أن الاقتصاد البريطاني سيتضرر كثيرا، وستظهر مشكلات المهاجرين غير الشرعيين ممن سيرغبون في العودة لبلادهم في ظل توقف سوق العمل، بالإضافة لتأثر المواطنين نفسيا بسبب الجلوس في المنزل فترات طويلة.