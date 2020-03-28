وزيرة الصحة عن كورونا: أجرينا 20 ألف مسح حتى الآن واكتشفنا 536 حالة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة أجرت 20 ألف مسح طبي، اكتشفت بموجبهم 536 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هناك قواعد لإجراء هذه المسوحات على مستوى العالم كله تتبعها الوزارة.

وأضافت أنها شاركت في اجتماعات مع خبراء صينيين حيث تتشاور معهم في هذا الإطار، للسيطرة على الوضع: "الأهم هو عزل الأسر المخالطة وعدم إجراء المسوح إلا على المخالطين أو القادمين من السفر، ومن الخطأ إجراء مسوحات على المجتمع كله".