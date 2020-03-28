محافظ الإسكندرية عن غلق الشواطئ: الناس جابت عربياتها وأسرها والمنظر كان مخيف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه فوجئ بالعدد الكبير من المواطنين الذي يزور الكورنيش وارتياد الشواطئ، على غرار ما يحدث في أشهر الصيف، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى تماما مع تعليمات الحكومة.

وأضاف الشريف، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "الناس جابت عربياتها والكورنيش كان مليان بشكل مخيف والناس كانت جايبة كراسي، فقررت غلق الشواطئ".

وتابع: "الناس بيقعدوا على الكورنيش قبل فترة الحظر من الساعة 10 صباحا، والإغلاق هيكون لفترة مؤقتة حتى تهدأ الحالة تماما"، مشيرا إلى أن الأمن قام بدور رائع في تطبيق إجراءات الحظر، حيث بدأ التنبيه بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى بداية تطبيق الحظر.

وأكد أن محافظة الإسكندرية تحتوي على احتياطي استراتيجي من السلع التموينية والأساسية يكفي لمدة شهرين من السكر والأرز وغيرهما.