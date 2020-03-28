مصرى مقيم في إيطاليا يروي تجربته مع كورونا: اتخاذوا الحذر الشديد

قال شوكت نصر، مصري مقيم بإيطاليا، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وزوجته أيضا، موضحا أنه عانى من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وبلغت 41 درجة، وكذلك زوجته، وخضعا للكشف الطبي، وأكد: "تعافيت أنا ولكن زوجتي لا تزال تتلقى العلاج والآن نحن في عزل منزلي".

وأضاف "شوكت نصر"، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "لم أصل إلى كيفية إصابتي بهذا الفيروس القاتل ومن خلال تجربتي الأفضل أن نجلس في بيوتنا ولا نخرج إلا للضرورة القصوى".

وأشار "نصر"، أنه عندما توجه إلى المستشفى لم يجد له سرير وقبلوا حالة زوجته فقط، الأمر الذي دفعه إلى أن ينتقل إلى مدينة أخرى من أجل إيجاد سرير للعلاج، وتابع: "الحمد الله أولادى الخمسة لم يصابوا بالفيروس.. والآن أنا وزوجتي في المنزل، هي في غرفة وأنا في غرفة أخرى، وأولادي معزولين عنا".

ولفت إلى أن هناك ألف حالة وفاة في إيطاليا اليوم بسبب فيروس كورونا، وتابع: "الإيطاليين مصابين بحالة من الإحباط الشديد، الجثث بتفضل أسابيع علشان تدفن.. والواحد بيدفن من غير ما يتغسل ولا يتصلى عليه".

واستكمل المصري المقيم في إيطاليا، قائلا: "اليوم في إيطاليا طبيب توفي جراء معالجته للمصابين بفيروس كورونا"، مناشدا المصريين اتباع تعليمات الحكومة كون الأمر خطير جدا، متابعا: "من يتعافى من الفيروس القاتل لا يتعرض للإصابة به مرة أخرى"، على حد زعمه، حيث لا تؤكد الأبحاث العلمية هذه المعلومة.