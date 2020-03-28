استشاري أبحاث: أمريكا تحاول استخلاص عقار لـ كورونا من مصاب بعد شفائه

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة وزميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية FDA، إن منظمة الـFDA قد أعطت الضوء الأخضر بجلب المضادات التي أنتجها مريض سابق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاستخلاص الأجسام المضاده ومن ثم استخدامها لعلاج أحد المصابين.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذلك يشترط بأن يكون المريض قد أجرى 3 تحاليل بفيروس كورونا وأتت جميعها بالسالب، ويتم فصل الأجسام المضادة ومن ثم استخدامها وتطويرها لاستخراج لقاح لفيروس كورونا، موضحا أن هناك عدد غير كبير من المواطنين الأمريكان الذين قد أصيبوا بالفيروس وجرى شفائهم منه، ولكنهم ليسوا بتعداد مصابي الصين الذين جرى شفائهم، مشيرا إلى أن "الـ90 ألف حالة اللي تم اكتشافها في أمريكا مصابة بالفيروس معظمها في نيويورك".