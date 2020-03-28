"الصحة العالمية": مصر تتخذ إجراءات رائعة للتحكم في انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مختلف عن كافة الأوبئة السابقة، مشيرا إلى أنه يتشابه مع فيروس سارس، لكن لديه قدرة أعلى على الانتشار.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموقف في مصر لا يزال في المرحلة الثانية، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل تجنب الوصول إلى المرحلة الثالثة، وقال: "مقتنعون أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات رائعة من أجل التحكم في هذا المرض، حيث طلبت الناس البقاء في المنزل والتباعد عن الاتصال الجسدي وغلقت أماكن التجمعات العامة، والحكومة المصرية تقوم بإجراءات كبيرة".

وأكد أن دول مثل الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة استطاعت تقليل المعدل العالي للإصابة بالمرض، مشددًا على ضرورة بذل الكثير من الإجراءات من أجل وقف انتشار هذا المرض.

وتابع أبو بكر: "إن لم تبذل الدول جهودا كثيرة ستصل إلى مستوى خطير، وهناك بعض الدول الأوروبية التي تأخرت في العزل ولكن الآن لديها فرصة سانحة، ولدينا نافذة أمل للتحكم والسيطرة على هذا والباء ومنع انتشاره".