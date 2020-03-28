سعر الدولار اليوم السبت 28-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها باستمرار، نستعرض متوسط سعر الدولار وفق التعاملات الأخيرة التي وردت قبل اليوم، السبت 28 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.