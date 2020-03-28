"الطيران" تسير رحلة إلى مسقط لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا

غادرت مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، رحلة خاصة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى مدينة مسقط في دولة عمان؛ لإعادة 140 مصريًا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن سلطة الطيران المدني وافقت على تسيير رحلة استثنائية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طراز B737-800 لعودة 140 مصريا من مسقط من الراغبين في العودة إلى البلاد.

ومن المقرر، أن تصل الرحلة عصر اليوم السبت، على متنها المصريين العائدين من هناك، وتكثف وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالدولة، من جهودها من تنسيق عودة المصريين العالقين في العديد من دول الخارج، بسبب قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية ضمن مواجهة انتشار فيروس.