النقل: توريد 33 عربة قطار جديدة ضمن صفقة 1300 عربة يونيو المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل عملها الجاد في تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحاً أنه سيتم توريد الدفعة الأولى وعددها 33 عربة قطار جديدة للسكة الحديد ضمن صفقة 1300 عربة قطار جديدة والتى يتم تصنيعها في روسيا يونيو المقبل، لافتاً إلي أن صفقة العربات الجديدة تعتبر أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد إذا أنها وقعت عقدا مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو حيث تأتي الصفقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأضاف وزير النقل، للوطن، بأنه سيتم توريد باقي العربات الجديدة على دفعات وفقا لجداول زمنية بواقع 35 عربة قطار شهرياً، لافتاً إلى أن صفقة الـ 1300 عربة قطار جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، منوها أن الوزارة تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى.

وأشار وزير النقل، إلي أن الوزارة تعمل على تحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه، للحد من حوادث القطارات، وتوفير سبل الأمان والأمن للركاب والعاملين، موضحاً أنه سيتم تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين مطلع يونيو المقبل، مشدداً على قيادات السكة الحديد بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.