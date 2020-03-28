ضبط 48 مواطنا خالفوا مواعيد الحظر بالغردقة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، في حملات أمنية، من ضبط عدد 4 مقاهي مخالفة لقرارت الحظر التي أصدرتها الدولة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحت إشراف العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، عدة حملات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق، للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق طبقا لقرارات الدولة، بناء على تعليمات اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر.

وتمكنت شرطة مرافق الغردقة برئاسة المقدم محمد جاد، خلال يومي الجمعة والسبت، من ضبط 4 مقاهي مخالفين لقرار الغلق بمناطق السقالة وشارع النصر وموقف سيارات الأجرة والسيرفيس بمدينة الغردقة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن أمس الجمعة، ضباط قسم شرطة أول الغردقة برئاسة العميد عادل حفني مأمور القسم، وقسم شرطة ثان الغردقة برئاسة العميد عاطف عبدالحميد، مأمور القسم، من ضبط عدد 48 من الأشخاص المخالفين لقرار حظر التجول، وذلك بعد الساعة السابعة وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، على أن الحملات مستمرة بصفة يومية بمختلف مدن المحافظة، مشيرا إلى قيامه بزيارات ميدانية مفاجئة في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر، مناشداً المواطنين التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.