السيطرة على حريق هائل بمصنع ملح بالإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع الملح والصواد والصابون بمنطقة محرم بك وسطا، بعد محاولات الإطفاء استمرت على مدار ساعة متواصلة، دون حدوث أي إصابات .

ودفعت قوات الحماية المدنية، عدد من معداتها وسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، وانتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة مباحث محرم بك، وسيارات الإسعاف

وبالفحص، تبين نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالمصنع المذكور، تسبب في اشتعال النيران وتناقلها من مكان إلى آخر حتى نشب حريق هائل بالمصنع، وأسفر عن بعض الخسائر دون إصابات.

حُرر محضر بالحادث بقسم شرطة محرك بك، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.