التموين تطمئن المواطنين: السلع متوفرة ومخزون اللحوم يكفي لأكثر من عام

أكد أيمن حسام مساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية متواجدة بأكثر من احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن مصانع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، فضلا عن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بالسوق.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 1200 حملة يومية على الأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار.

وأضاف أن هناك مخزون من اللحوم يكفي لأكثر من عام، مؤكدا أن هناك إقبال على اللحوم السودانية، كما تتوفر اللحوم البلدية، فضلا على أن مصر تغطي أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي من الدواجن.

وأوضح مساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية متوفرة بالأسواق بما يضمن عدم حدوث أي نوع من الأزمات، حيث تمتلك الدولة احتياطي استراتيجي كبير في السلع الأساسية يكفي الاستهلاك 4 شهور، ولا يوجد داعي للتصرف بشكل غير حضاري مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا.