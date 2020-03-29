مجانا وشهادات مجانية.. British Council تتيح دورات "أون لاين" للطلاب

أعلن British Council "المجلس الثقافي البريطاني"، عبر موقعه الإلكتروني، إتاحة دورات وكورسات مجانية "أون لاين" دون رسوم، وشهادات مجانية متوفرة بنهاية الدورات، في جميع المجالات الأكاديمية والتخصصات، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي من أهمها تقليل التجمعات والبقاء آمنا بالمنزل.

تفاصيل كورسات المجلس الثقافي البريطاني

الجامعة: جميع جامعات المملكة المتحدة.

الدولة: المملكة المتحدة.

الجهة المانحة: المجلس الثقافي البريطاني.

عدد الدورات: غير محدود.

الموعد النهائي: لكل دورة تاريخها الخاص.

ويمكنك الاطلاع على الدورات والتسجيل مجانًا من هنـــــــا.

الدورات المتاحة

فيما يلي قائمة بالدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، في المملكة المتحدة:

-إدارة إعمال.

-الفنون الإبداعية.

-الإعلام.

-الرعاية الصحية والطب.

-التاريخ.

-تكنولوجيا المعلومات.

-علوم الكمبيوتر.

-لغة.

-القانون.

-المؤلفات.

-الطبيعة والبيئة.

-السياسة والمجتمع.

-علم النفس والصحة النفسية.

-العلوم والهندسة والرياضيات.

-مهارات الدراسة.

-تعليم.

مزايا الكورسات "الأونلاين"

- منحة مجانية للطلاب الدوليين.

- لا يوجد رسوم للتسجيل.

- الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية.

- شهادات مجانية.

- التقديم للطلاب من أي بلد من أي ركن من أركان العالم من الحاصلين على أي مؤهل دراسي.