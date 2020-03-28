الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمواجهة آثار تفشى كورونا

قرر الاتحاد الأوروبي منح تونس 250 مليون يورو لمواجهة آثار تفشى كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وتسلمت تونس، اليوم، شحنة مساعدات طبية أرسلها الاتحاد الأفريقي، لمساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي لمام، أن المساعدات تتمثل في 100 ألف كمامة، و20 ألف اختبار لفيروس كورونا، و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية للوجه.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المواد الطبية تمثل جزءا من مساعدات انتفعت بها كل الدول الأفريقية، بتمويل من رجل الأعمال الصيني جاك ما.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مواجهة هذه الجائحة العالمية.