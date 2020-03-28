عميد طب "نيو جيزة": شجعوا الأطباء.. وابعتولهم رسائل شكر

قالت الدكتورة لمياء محسن، عميد كلية الطب بجامعة نيو جيزة، إن الأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا يستحقوا للدعم والتشجيع وهم يستحقوا لذلك، حتى برسائل التواصل الاجتماعي البسيطة.

وتساءلت محسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، لماذا لايقوم المشاهير بدعم الأطباء، مثلما قام فريق ليفربول بعمل فيديو للاعبي الكرة كلا بلغته، ووجه التحية والشكر للفرق الطبية المواجهة لفيروس كورونا.

وتابعت محسن: "نتمنى الفرق الكبيرة الأهلي والزمالك يشجل رسائل للفرق الطبية لدعمهم.. كلمة شكر منهم، وكلمة شكر من الشخصيات العامة للفريق الطبي".