محمد إمام: "لما نعدي الأزمة دي على خير كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني"

نشر الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا على أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

"إمام": "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل، الصحاب، الصلاة في أماكن العبادة، السفر، الرياضة، السينما، الشارع، الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني".

وتابع: "هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم، اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم أن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا".

وأكد: "إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية".