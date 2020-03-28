استمرار مبادرات الإعفاء لقيمة إيجارات المحلات والبازارات في شرم الشيخ

استجاب رئيس مجلس إدارة شركات "صن رايز للمنتجعات السياحية"، رجل الأعمال حسام الشاعر، لمبادرة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتخفيض الإيجارات، وقرر الإعفاء التام لقيمة الإيجارات للمحال والبازارات الخاصة بمجموعة "صن رايز" بشرم الشيخ، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو.

وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركات "صن رايز"، لتعاونه مع جهود الدولة، للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادي التي تمر بها البلاد نتيجة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أصدر الخميس، القرار رقم 63 لسنة 2020، بتخفيض قيمة الإيجار، وقيمة استغلال أو الانتفاع بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الإشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، لحماية المواطنين من تداعيات الاجراءات التي جرى اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من آثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.