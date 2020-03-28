وائل جسار عن أيام الحظر: بقضي يومي مع زوجتي وأولادي

قال الفنان وائل جسار، إنه يقضي أيام الحظر مع زوجته وأبنائه في البيت، ومشتاق بشدة لوالده ووالدته.

وأضاف جسار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "بنصح الناس اللي واحشها أهلها إنهم يكلموهم فيديو كول، لكن ميخرجوش من البيت، لأن كبار السن معرضين للخطر في أي لحظة، لحد الأمور متعدي على خير".

وغنى جسار أغنية "يا روحي غيبي": "لو كان حبيبي مش من نصيبي، ومليش سواه، قلبك حبيبي لو راح لغيري هيكون مصيري مفيش حياة، لو ناوي تمشي في الليل منمشي"، ليرد أبو بكر: "يا سيدي كل أغنية من أغانيك ليها ذكرى عند الشعب المصري".

وغنى جسار إحدى أغنياته الجديدة قالا: "كدا وأنت معايا بتوحش قلبي وعيني، طب وأنت بعيد عن عيني أنا ممكن إيه يجرالي، أرجوك متغبش ثواني، دا أنا وأنت معايا بقيت مبخفش عنيا، حبيت طعم الحنية، ومكانك هو مكاني، أنا عيشت حياتي ومتأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت إن الأيام كدا أحلى معاك".