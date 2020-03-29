نقيب عام التمريض: نشعر بوقوع مسؤولية كبيرة على عاتقنا

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض في مصر، إن فرق التمريض في مصر لديهم حماس غير عادي من الناحية الإيجابية وهو ليس جديد عليهم، بداية من تواجدهم في نجاح المبادرات الرئاسية والحملات، ومن بداية الثورة وأدائهم إلى اليوم، لافتة إلى أنهم يشعرون في فترة البلد بحاجة إليهم ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة جدا.

وأضافت محمود خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن فريق التمريض الذي أصيب بعدوي كورونا وتعافي منها رجع ويستكمل عمله مرة أخرى.

وأوضحت: "ربنا يقف بجانبنا ولا نريد أن يخرج الموضوع عن السيطرة، ويجب التزام المنازل وأخذ الموضوع بمنتهى الجدية لعبور هذه الأزمة".

وناشدت المواطنين المترددين على المستشفيات، بضرورة دعم الفريق الصحي والتمريض ليقوم بدوره وعدم التعدي عليهم.