أستاذ أمراض صدرية يكشف وظيفة وطريقة عمل أجهزة التنفس الصناعي

كشف الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، عن وظيفة جهاز التنفس الصناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الإنسان يحتاج إلى أربعة أشياء ليتنفس، وهي مراكز التنفس في المخ، ثم أعصاب تنقل ذلك لعضلات القفص الصدري، الذي يتحرك بشكل أشبه بمضخات الهواء "الكمبروسر"، ثم ضخ الهواء للرئة، لافتًا إلى أنه يحتاج لجهاز تنفس صناعي، عند تعطل أي جزء من هذه الأجزاء.

وأوضح خطاب: أن الرئة تعمل مثل البالونة، وتمتلئ بالهواء في الشهيق، وتفرغ من الهواء من الزفير، وأن جهاز التنفس الصناعي، يدفع الهواء عن طريق أنبوبة، تدخل للرئتين عن طريق الفم، وتضخ الهواء للرئة، سواء كانت المشكلة في المخ أو الأعصاب الناقلة، أو القفص الصدري أو الرئتين.

وشدد خطاب، على أن جهاز التنفس الصناعي، يُدخل الهواء بنفس الايقاع، الذي تحتمله الرئة، وتحت ضغط معين بمعدل من 20 أو 30 مرة في الدقيقة.

وأوضح خطاب، أن نسيج الرئة مثل البالونة، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس الصناعي، لو زاد ضعط الهواء داخل رئة مريض الالتهاب الرئوي، ستسبب انفجار الرئة.

وأكد خطاب، على أن أجهزة التنفس الصناعي معقدة للغاية، ولا يمكن تصنيعها بسهولة، نظرًا لدقتها الشديدة وأهميتها للمرضى.