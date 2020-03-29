تبلغ نسبته 80%.. كيفية حدوث الشفاء التلقائي من كورونا وطرق زيادته

الشفاء التلقائي، مصطلح استخدمه الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، للتعبير عن تحول بعض الإصابات بفيروس كورونا، من إيجابية لسلبية، مؤكدا أن تلك العملية تحدث بنسبة تصل لـ80%، بين المصابين بفيروس كورونا، وتعتمد على استجابة الجسم، ومناعته الطبيعية.

وحسب تقرير نشرته "دويتشه فيله"، تلعب المشاعر والأفكار دورا مهما في التأثير على صحة الإنسان، حيث تتحفز قوى الشفاء التلقائي، بالأفكار الإيجابية، واعتقاد المريض بالشفاء، إلا أن ذلك لا يغني عن زيارة الطبيب، عند الشعور بالمرض.

ويؤكد راينر شتانجه، اختصاصي الطب الباطني وكبير الأطباء، في قسم المداواة الطبيعية في مستشفى إمانويل ببرلين أن أغلبية الأمراض تشفى وحدها، لافتًا إلى أن أي شخص يمتلك قوى شفاء تلقائي، فالطبيب الداخلي للإنسان يعتني به ويعمل 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.

وتابع: أنه في حالة إصابة إصبع الشخص بقطع وبدأ ينزف، سيتوقف النزيف، وسينغلق الجرح وفي النهاية، سيشفى من تلقاء نفسه، كما أن قوى الشفاء التلقائي، تخلص الشخص من نزلات البرد المزعجة، وحتى التئام العظام المكسورة.

جيرالد هيوتر، المختص بالبيولوجيا العصبية، يذهب إلى ما بعد ذلك، ليؤكد أن كل شفاء هو شفاء تلقائي، فلا يمكن لشخص أن يجعل آخر في صحة جيدة، وهذا لا يعني أنه عدم زيارة الطبيب حال المعاناة من مشكلة طبية بالطبع.

قوى الشفاء التلقائي تتحفز بتشجيع الطبيب واعتقاد المريض بأنه سيتحسن

وأضاف هيوتر، أن فن الطب يكمن في تسهيل عملية الشفاء التلقائي على المريض، حيث تتحفز قوى الشفاء التلقائي، بتشجيع الطبيب، واعتقاد المريض بأنه سيتحسن، حيث تمثل التوقعات دورًا مهمًا في عملية التماثل، للشفاء فضلاً عن كونها عاملاً مهما، في الوقوع في المرض، أو لا من الأساس.

هيوتر يرى أن الرجال والنساء، الذين يتعرضون لضغط مهني أكثر عرضة بكثير من التقاط، نزلة البرد من غيرهم من الموظفين، الذين لا يتعرضون لضغط، وأُثبت ذلك عبر دراسات المناعة العصبية النفسية، وهي قسم من الطب يتعامل مع آُثار العقل على الصحة ومقاومة الأمراض.

شلدون كوهين، أستاذ الطب النفسي في جامعة كارنيجي ميلون في مدينة بيتسبورج، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، يرى أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الأصدقاء، ويتعرضون لقليل من الضغوط، أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد على سبيل المثال.

وعن كيفية علاج الجسم نفسه بنفسه، يوضح أنه عندما يمرض بشكل أو بآخر يسيطر العقل على الكائن البشري المعقد، فمركز القيادة، يقوم بتنظيم النظام القلبي الوعائي والتوازن الهرموني، وكذلك الأجهزة العصبية والمناعية، لافتًا إلى أنه بمجرد أن يستقبل العقل، إشارة أن شيئا ما خطأ في الجسم، فإنه يقوم بتفعيل قوى الشفاء التلقائي على الفور.

قوى الشفاء التلقائي، ما زالت محدودة مع ذلك، محدودة، حيث يقول شتانجه إن الجسم حين يصبح غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو هرمونات الغدة الدرقية جراء المرض، مثلاً، يكون "الطبيب الداخلي قليل المنفعة، كما أن أمراض مثل السرطان لا تشفى من نفسها أيضا، إلا أنهيوتر ما زال يرى أنه أحيانا يستطيع الأشخاص المصابون تحسين حالتهم بالتقبل عن وعي لمرضهم الخطير ومحاولة مواجهته بالأفكار الإيجابية.

طرق وخطوات الشفاء التلقائي

الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، حددت في دراسةٍ لها مجموعةً من الطرق أو الخطوات التي يمكن من خلالها أن تعلم العقل كيفية تنظيم إصابة أو مرض، ما من أجل الشفاء التلقائي.

ويمكن تلخيص تلك الطرق، أو الخطوات في أن يحدد المريض أو المصاب، ما يريد شفاءه بالضبط، مرض أم جرح أم إصابة، وإنشاء دليل يعرف عن طريقه أن الشفاء التلقائي اكتمل كاختلاف الشعور أو إشارات معينة، والبحث عن تجربة شفاء تلقائي مماثلة واستلهامها والثفة في أن الجسم قادر على الشفاء من تلقاء نفسه، والتفكير في الشفاء التلقائي وكأنه يحدث الآن ويراه المريض بعينيه، ووضع الفرق بين حالته أثناء المرض وبعد الشفاء أمام عينيه باستمرار.