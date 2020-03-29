أديب للمواطنين بشأن كورونا: نحن في وضع جيد.. أتوسل اليكم تحافظوا عليه

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بعدم التزاحم، اليوم، أثناء ذهابهم أو عودتهم من العمل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، "النهاردة الأحد، الحياة هترجع لطبيعتها تاني، والمحلات هتفتح، والناس هتروح الشغل، أتوسل اليكم خدوا بالكم من بعض، وسيبوا مسافات طويلة بينكم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يجب على المسؤولين في القطاع الخاص، أن يتركوا العاملين وموظفيهم يغادرون مبكرًا، من العمل تخوفًا من الزحام، قبل ساعات من الحظر، "اللي عنده عمال يمشيهم بدري أو على مراحل عشان ميحصلش تكدس في المترو أو القطارات".

وتابع: "الدولة مش مقصرة، الدولة عملت عربيات تقاطر زيادة في المترو، وزودت عدد عربات القطارات، وفيه حاجات اتعملت في المصالح الحكومية، عشان ينجزوا الشغل أسرع بدون زحام، إحنا في وضع جيد، عاوزين نحافظ على هذا الوضع الجيد، ونعبر بالوضع الجيد ده لبر الأمان إن شاء الله".