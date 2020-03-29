وزيرة الصحة عن فيروس كورونا: نريد الحفاظ على معدلات الإصابات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن البروتوكول العلاجي في مصر من فيروس كورونا، قوي جدًا، كما أن الوزارة، أخذت قرارًا وتم تطبيقه من الأسبوع الماضي، وهو أن أي شخص يأتي لمستشفى الحميات، يعاني من أعراض تنفسية حادة مع ارتفاع في درجات الحرارة، يجري أخذ منه عينة مسح، والتعامل معه على إنه مصاب بكورونا، حتى ظهور نتيجته.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنها تريد الحفاظ على معدلات الإصابات في مصر، منعًا لصعودها بشكل مفاجئ، لذلك يجري معالجة من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مع أعراض تنفسية حادة، على أنه مصاب كورونا، حتى تظهر نتيجته، خاصة إذا كان له تاريخ سفر أو تاريخ مخالطة لشخص قادم من سفر.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا الإجراء من شأنه علاج الشخص، وعدم الانتظار لوصوله لمرحلة متأخرة، وحال ظهور نتيجة تحليله إيجابية، يجري إرساله لمستشفى العزل، وحال ظهوره سلبي، يجري علاجه وفقًا للبروتوكول الموضوع، مناشدة المواطنين: "اللي يشعر بالأعراض يجيلنا فورًا، ولو حتى احتمال إصابته 1%، بلاش تفوتوا عليه فرص العلاج".