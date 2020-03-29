سقطت من الثالث فارتطمت بالسيارة.. العناية الإلهية تنقذ طفلة في بنها

أنقذت العناية طفلة عمرها 6 سنوات، حينما اختل توازنها أثناء لهوها لتسقط من الطابق الثالث على سيارة، وذلك في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى بنها الجامعي، لإسعافها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "م ه"، 6 سنوات، مصابة بكسر في الحوض وكسر بالفخذ الأيمن ونزيف داخلي نتيجة سقوطها من علو على إحدى السيارات الموجودة أسفل المنزلب منطقة منشية النور ببنها.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى حجز الطفلة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.