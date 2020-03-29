مصادر: الطيران تنظم رحلة لإعادة العالقين بأمريكا

قالت مصادر إنّ الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، ستنظم رحلة لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أكدت المصادر لـ"الوطن".

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت تسيير رحلات إلى لندن وباريس والكويت، لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا، كما ناقشت وزيرة الهجرة مع وزير الطيران المدني، إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج، إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس، وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أكدت أنّ الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عودتهم، خاصة وأنّ الجامعات هناك تم إغلاقها بعد انتشار فيروس كورونا.

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية من العالقين نتيجة تفشي فيروس كورونا، والراغبين في العودة إلى وطنهم الأم، التواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الولايتين، أو التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تتبع على دوام الساعة طلبات واستفسارات المصريين في الخارج من مختلف بلاد العالم.

وطالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي، بتجميع الأعداد من كل الولايات لبدء المخاطبات الرسمية لرحلات استثنائية عبر وزارة الخارجية، لرصد الأعداد وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى القاهرة.